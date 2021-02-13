127 человек заразились коронавирусом в Ростове-на-Дону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 47 городах и районах Ростовской области. Данные публикует донское правительство.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 127 человек. 16 жителей получили положительный результат теста в Таганроге. По 13 случаев заражения выявили в Азовском и Неклиновском районах, 12 — в Егорлыкском районе, 11 — в Новочеркасске.

Напомним, за сутки в Ростовской области ковид подтвердился у 342 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 68349. Случаи заражения выявили также в следующих городах и районах области:

Миллеровском районе (девять), Батайске, Белокалитвинском, Сальском районах (по восемь), Кагальницком, Мясниковском районах (по семь), Шахтах, Константиновском, Матвеево-Курганском, Тарасовском, Тацинском районах (по шесть), Новошахтинске, Зерноградском, Зимовниковском, Октябрьском (по пять), Волгодонском, Чертковском районах (по четыре), Гукове, Донецке, Заветинском, Каменском, Мартыновском, Морозовском районах (по три), Азове, Волгодонске, Звереве, Верхнедонском, Кашарском, Красносулинском, Орловском, Семикаракорском, Целинском районах (по два), Каменске-Шахтинском, Багаевском, Боковском, Веселовском, Куйбышевском, Пролетарском, Усть-Донецком, Цимлянском, Шолоховском районах (по одному).

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