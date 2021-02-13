Более 20 человек скончались за сутки от коронавируса в Ростовской области

Самому молодому из скончавшихся пациентов 56 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 23 человек. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

Жертвами ковида стали 15 женщин в возрасте от 56 до 87 лет. Подтвердилась смерть восьми мужчин от 57 лет до 81 года. Все пациенты страдали от сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

По данным на 13 февраля, вылечились от коронавируса 374 жителя Ростовской области. За все время выздоровели 58 608 заболевших. В больницах остаются более двух тысяч пациентов. Из них 31 человек находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Ростовской области коронавирусом заразились 342 человек. Новые случаи заболевания выявили в 47 городах и районах.

С начала пандемии в донском регионе ковид подтвердился у 68 349 жителей. Коэффициент распространения инфекции остается ниже единицы — 0,96.

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