«Головокружительная красотка»: поклонники восхитились фигурой Виктории Лопыревой

Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Ростовчанка Виктория Лопырева регулярно рассказывает подписчикам о своей жизни в «Инстаграме». На этот раз красотка поведала о своих тренировках. Поклонников восхитило фото девушки из спортзала.

На фотографии Виктория в стильном розовом костюме выполняет очередное упражнение. Видно, что девушка давно и регулярно занимается спортом. Подписчики посчитали, что у звезды просто идеальная фигура. «Головокружительная красотка», «Тростинка», «Фигура мечты», «Отличная форма» — подписчики написали Лопыревой десятки комплиментов. А кто-то заметил, что, демонстрируя свои успехи, Виктория мотивирует их на походы в спортзал.

— Вика, вы замечательно выглядите! Мотивируете заниматься! — написала одна из подписчиц аккаунта ростовчанки.

Ранее поклонники заподозрили разлад в отношениях Виктории Лопыревой и ее мужа Игоря Булатова. Возлюбленные перестали проводить вместе много времени после того, как Булатов получил должность в Коми. Однако позже супруги опровергли подозрения.

АЛЛО!

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