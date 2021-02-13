Огромное дерево упало на детскую площадку в Ростове-на-Дону

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: vk.com/rostovnadonu.

Дерево упало на детскую площадку в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел переулке Сальском 13 февраля, сообщи жители в социальных сетях.

Старое дерево могло свалиться из-за сильного ветра. По словам очевидца, оно упало на дорогу и часть детской площадки. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

— Это было больное дерево. Благо никого не было на площадке, машины не задело, — сообщил мужчина.

Напомним, в выходные в Ростове-на-Дону резко ухудшилась погода. 12 февраля в донской столице выпал снег, усилился ветер. По данным синоптиков, порывы могут достигать 9 — 14 метров в секунду. В субботу и воскресенье температура составит минус шесть — минус восемь градусов.

Снегопад в Ростовской области сохранится до 15 февраля. В отдельных районах столбик термометра может опуститься до минус 28 градусов.

АЛЛО!

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