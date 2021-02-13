Рейс Москва — Сочи сел в ростовском Платове

В Платове ожидается рейс из Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рейс Москва — Сочи ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в аэропорту Платов.

Самолет вылетел из столицы в Сочи в 8.00. Однако авиалайнер отправили в Платов. По данным пресс-службы аэропорта, причиной стал сильный ветер в Краснодарском крае.

По данным онлайн-табло Платова, самолет отправится в Сочи в 17.00. В настоящее время продолжается посадка.

Кроме того, в Платове ожидается самолет из Домодедово. Авиалайнер по расписанию должен был вылететь из Москвы в 13.15 и до Ростова-на-Дону в 15.15. Время прибытия перенесли на 18.00.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" писала о погоде в донском регионе в ближайшие дни. 14 и 15 февраля в области сохранится снегопад. В отдельных районах возможна метель.

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