Автобус № 10 снова пойдет через улицу Малиновского в Ростове-на-Дону

Для пассажиров на мосту организуют пешеходных переход. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростове-на-Дону с 15 февраля изменится схема движения автобуса № 10. Об этом сообщили в администрации города.

— Схема движения будет восстановлена через ул. Малиновского — ул. Таганрогская и далее по маршруту, — говорится в сообщении.

Прежний маршрут автобуса начал действовать, поскольку на путепроводе на Малиновского восстановили движение пешеходов. Для пассажиров на мосту также организуют пешеходный переход. Пересадка на другой транспорт будет бесплатной. Кроме того, в Ростове-на-Дону отменят маршрут № 10а.

Движение по мосту на Малиновского закрыли 4 января. Причина - реконструкция моста. В связи с этим изменились некоторые маршруты общественного транспорта. Автобусы начали двигаться через центр города.

Напомним, работы планируют завершить в декабре. Ранее власти сообщали, что планируют запустить общественный транспорт по правому путепроводу раньше.

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