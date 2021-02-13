Морозы до -22 и метель ожидаются в Ростовской области

Снежная погода в Ростовской области сохранится еще два дня. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области ожидается снежная морозная погода. О погоде сообщили синоптики ростовского Гидрометцентра.

Ночью 14 февраля ожидается до минус шести — минус 11 градусов, при прояснениях — до минус 18. Днем по области пройдут небольшой и умеренный снег. Возможна метель. На дорогах — гололедица. Скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду, местами порывы до 15 — 18 метров в секунду. Ночью и утром в Приазовье прогнозируется ветер до 20 — 22 метров в секунду.

15 февраля в Ростовской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром — изморозь. Ночью ударят морозы до минус 18 градусов, в крайних северных районах — до минус 22 градусов. Днем температура может достигать минус шести — минус 11 градусов, по югу — до минус двух.

Холода ожидаются и в Ростове-на-Дону. 14 февраля в донской столице также ожидается метель. Температура ночью может достигать минус 18 градусов, днем — до минус 11 градусов. 15 февраля сильных осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до минус 10 — минус 12 градусов, днем — до минус четырех — минус шести градусов.

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