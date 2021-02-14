Отключения света в Ростове-на-Дону 15 — 17 февраля: где и когда

Отключения связаны с техническими работами.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Отключения света в Ростове-на-Дону 15 — 19 февраля: рассказываем, где и когда жители останутся без электричества. Неудобства связаны с техническими работами. График отключений публикует «Донэнерго».
15 февраля
9.00 — 16.00
ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 75-97, 92-118; ул. Кировоградская 19-47, 28-50; ул. Демитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставелли 60-90; ул. Молокова 17/53; ул. 6 линия 7, 9; ул. 8 линия 1-11, 2-20; ул. 10 линия 1-15, 2-16; ул. Майская 30-42, ул. Советская 31-39
9.00 — 17.00
ул. Обороны 11-35, 8-32; пер. Халтуринский 15-17, 10-12; пер. Братский 8-10; ул. Казахская 109-149, 76-82; пер. Обский 1-3, 7/2, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10; ул. 2-я Краснодарская 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2, 92/2; ул. 6-я Проектируемая 26А, 98; ул. Портовая 141-181
9.00 — 16.30
пер. Днепровский 124/5; СТ «Восход»; СТ «Ветеран РСМ»
10.00 — 11.00
ул. Пушкинская 179-181; просп. Кировский 80-84, 57, 57А
10.00 — 12.00
просп. Коммунистический 43, 43/1, 43/4, 55; ул. Города Ле-Ман 5А
10.00 — 14.00
просп. Космонавтов 32, 32А, 32В, 34, 34А, 34Б, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/3; просп. Королева 21/32, 21Б, 21В
11.00 — 12.00
ул. Пушкинская 195, 197, 199, 211; ул. М. Горького 180-214, 229-243; ул. Адыгейская 31-41, 26-34; пер. Крепостной 95-99
13.00 — 14.00
ул. Малюгиной 212-214, 225-227; ул. Филимоновская 174, 180; просп.Чехова 94-96; 87-97
13.00 — 16.00
просп. Коммунистический 43, 41, 43/2, 43/3, 45, 47
15 — 16 февраля
9.00 — 17.00
ул. Детская 196-244, 221-263; ул. Солидарности 219-287, 208-244; ул. Кржижановского 197-243, 222-264; пер. Роговский 1-69, 2-44; ул. Гарибальди 1-81, 2-78; пер. Равенства 5-67, 8-64; ул. Книжная 177-213, 196-246; ул. Новостроевская 173-219, 182-230; пер. Руднева 4-40, 58-78, 7-43, 61-73; пер. Коновалова 1-23, 2-20; пер. Днепродзержинский 2-26, 5-39
15 — 19 февраля
9.00 — 17.00
пер. Безымянный 27-31, 24-38; пер. Желябова 6, 16; ул. Кручинина 8-58, 5-57; ул. Межевая 160-168; ул. Нагорная 132-170, 129-177; пер. Рыбный 30, 34-44, 21-29; ул. Трудящихся 138-152, 155-192
16 февраля
9.00 — 16.00
ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 75-97, 92-118; ул. Кировоградская 19-47, 28-50; ул. Демитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставелли 60-90; ул. Молокова 17/53; ул. Козлова 13-27, 14-29; ул. Нефедова 11-27; ул. Текучева 69-89, 140-156; 11-я улица 27-35, 42-58; пер.Скрыпника 43-45, 48-56; пер. Гвардейский 63-71
9.00 — 16.30
ул. Штахановского 10, 12, 12/1, 12/2
9.00 — 17.00
ул. Вятская 27, 29; ул. 2-я Краснодарская 1-21, ул. Кулагина 2-6, 12-26, 7, 11; ул. Международная 7-23, 12-24; ул. Плеханова 1-19, 24-66; ул. Ревкомовская 1-33, 2-30; ул. Свердловская 2-24, 13-47; просп. Стачки 51-79, 32А
10.00 — 13.00
ул. Добровольского 6/3, 8/1 ,8/2, 8/3, 10/1; ул. Волкова 3/4; ул. Комарова 7/4, 9/5
16 — 19 февраля
9.00 — 17.00
ул. 9-я линия 1-19, 2-20; ул. 11-я линия 1-9, 2-12; ул. Закруткина 31-35; ул. Советская 26-32
17 февраля
9.00 — 16.00
ул. Новая 1-27, 2- 10; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Мира 6, 8; ул. Журавлева 12-30, 11-31; ул. Очаковская 1-25, 2-28; ул. Кр. Зорь 67-105, 76-110; ул. Петровская 55-59, 80-82, 90; ул. Станиславского 141-185, 188-248; ул. Социалистическая 166
9.00 — 17.00
Просп. 40- летия Победы 45В, 53Б, 53В, 53Д, 53Е; пр. 40 лет Победы 55А, 55Б, 55В, 55Г, 55Д, 55Е
9.00 — 18.00
ул. Суворова 19/22, 20А; ул. Б. Садовая 71
10.00 — 11.00
ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59
10.00 — 13.00
ул. Амбулаторная 153, 95-115; пер. Глиссерный 1-53, 2-52; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 29-59, 32-78; пер. Пинский 1-13, 2-16; ул. Подгорная 1-57, 2-20, 42-58; ул. Портовая 181-207; пер. Саперный спуск 1-51, 2-48, 50-54; пер. Шефский спуск 1-61, 2-58; пер. Булановский 1-31, 2-54; пер. Деревянко 1-27, 2-32, 40-46; пер. Марийский 2-36, 3-23; пер. Демьяна Бедного 26-32
10.00 — 16.00
ул. Самаркандская 2-30, 3-31; ул. Витебская; ул. Рахманинова 6-54, 1-79; ул. Алданская ; ул. Ландшафтная; пер. Госпитальный 45-71,50-76; пер. Местный; пер. Чалтырский 25-49,24 -50; пер. Оршанский; ул. Кантемировская; пер.Железногорский
12.00 — 15.00
ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59
17 — 18 февраля
9.00 — 17.00
ул. Пахотная 1-31, 20-86; просп. 40 Лет Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68
17 — 20 февраля
9.00 — 17.00
ул. Варфоломеева 264, 274, 276; пер. Газетный 110/264