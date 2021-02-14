Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада в Ростове-на-Дону

Осадки сохранятся 14 и 15 февраля. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону автомобилистов призвали отказаться от передвижения по городу. Ситуация на дорогах может осложниться из-за снегопада. Об этом сообщили в администрации города.

— Собственникам автомобилей лучше отказаться от движения по городу на транспорте и воспользоваться общественным транспортом, — говорится в сообщении.

При передвижении на своем транспорте водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и безопасную скорость. Автомобилистов призвали парковаться в специально отведенных местах. Оставленные на проезжей части машины могут мешать коммунальной технике.

Кроме того, из-за гололеда и осадков пешеходов также просят быть осторожнее.

Напомним, 13 февраля в Ростове-на-Дону прошел сильный снег. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся 14 и 15 февраля. В воскресенье температура опустится до минус 11, в понедельник - до мину шести градусов.

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