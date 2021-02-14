В Таганроге мужичина получил ожоги из-за загоревшегося самогонного аппарата

Огонь распространился на один квадратный метр. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Таганроге в многоквартирном доме загорелся самогонный аппарат. Происшествие случилось 13 февраля на переулке 1-й Новый.

Вечером жители дома услышали шум и почувствовали запах гари. Выяснилось, что хозяин одной из квартир пользовался самогонным аппаратом. Во время работы приспособление вспыхнуло. Очевидцы вызвали спасателей и начали тушить пожар.

В итоге возгорание ликвидировали еще до приезда пожарных. Огонь распространиться на один квадратный метр. Однако без последствий не обошлось.

— Пострадал 49-летний мужчина. Он получил ожоги, — пояснили в донском управлении МЧС.

Напомним, 12 февраля в Ростове-на-Дону иномарка опрокинулась и врезалась в другой автомобиль. По предварительным данным, водитель машины «Хендай» не справился с управлением. В результате иномарка врезалась в бордюр и перевернулась. После этого «Хендай» врезался в «Хонду Аккорд».

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По предварительным данным, водитель не справился с управлением. (Подробности)

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