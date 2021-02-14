Ростов-на-Дону и Таганрог стали лидерами по числу новых зараженных коронавирусом в области

125 человек заболели коронавирусом в Ростове-на-Дону. Фото: ИВАНОВА Диана

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 42 городах и районах Ростовской области. Данные о заболеваемости публикует донское правительство.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 125 человек. В Таганроге коронавирус подтвердился у 16 жителей. По 14 случаев заражения выявили в Новочеркасске и Неклиновском районе. 12 человек получили положительный тест на ковид в Егорлыкском районе, 11 – в Азовском районе, 10 — в Батайске.

Напомним, всего по области коронавирусом заразились 339 человек. Общее число инфицрованных достигло 68688. Случаи заболевания также зарегистрированы в следующих городах и районах:

Миллеровском районе (девять), Белокалитвинском, Сальском районах (по восемь), Новошахтинске, Шахтах, Мясниковском районе (по семь), Азове (шесть), Багаевском, Зерноградском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Пролетарском районах (по пять), Гукове, Волгодонском, Морозовском, Семикаракорском, Тарасовском, Цимлянском районах (по четыре), Каменске-Шахтинском, Милютинском, Обливском, Орловском, Целинском районах (по три), Звереве, Веселовском, Тацинском, Чертковском, Шолоховском районах (по два), Волгодонске, Донецке, Константиновском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком районах (по одному).