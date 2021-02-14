Три человека скончались от коронавируса в Ростовской области

С начала пандемии от коовида скончались 2935 человек. Фото: Олег Укладов

Число жертв коронавируса выросло в Ростовской области. Данные о заболеваемости и летальных исходах рассказали в правительстве донского региона.

За сутки подтвердилась смерть еще трех жителей. Среди них две женщины 70 и 89 лет и мужчина 59 лет. У пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, жертвами коронавируса с начала пандемии стали 2 935 человек.

По данным на 14 февраля, от ковида вылечились 279 дончан. За все время в области выздоровели 58 887 человек.

Напомним, всего в Ростовской области коронавирусом заразились еще 339 человек. Общее число заболевших достигло 68 688. Коэффициент распространения инфекции остается ниже единицы - 0,98.

Лечение в стационарах проходят 2006 пациентов. 35 из них находятся в тяжелом состоянии, на инвазивном аппарате искусственной вентиляции легких.

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