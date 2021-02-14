Уровень воды в Дону достиг опасных отметок из-за сильного ветра

Угрозы подтопления домов пока нет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уровень воды в реке Дон достиг опасных отметок. Об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным происшествиям.

В ведомстве отметили, нагон в реке произошел из-за сильного ветра. Вода поднялась до неблагоприятного уровня в устье Дона.

— Угрозы подтопления жилым домам нет. Ситуация на контроле, — прокомментировали в управлении.

Напомним, в выходные погода в Ростовской области резко изменилась. По области выпал снег, ударили морозы. Ситуация осложняется за счет сильного ветра. Так, 13 февраля ночью и утром порывы ветра могли достигать 15 — 18 метров в секунду, а в Приазовье — до 20 — 22 метров в секунду. 14 февраля прогнозируется ветер до 5 — 10 метров в секунду.

Напомним, 15 февраля во многих районах области также пройдет небольшой и умеренный снег. В Ростове-на-Дону существенных осадков в этот день не предвидится.

АЛЛО!

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