Водитель иномарки протаранил четыре машины в Ростове-на-Дону

В полицию уже поступило заявление по факту происшествия. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове-на-Дону водитель иномарки «Рено» протаранил четыре машины. Происшествие случилось 13 февраля на улице Содружества. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

Автомобили были припаркованы возле во дворе многоэтажки. Как рассказали очевидцы, неизвестный на бордовом «Рено Флюенс» не справился с управлением. После неудачного разворота иномарка «зацепила» сразу четыре машины.

Спровоцировав аварии, автомобилист сразу уехал. Однако избежать ответственности у него не получится.

Водитель скрылся с места ДТП. Фото: vk.com/rostov_typical

— Водитель протаранил четыре автомобиля и скрылся с места ДТП. Но вот номер от своего авто он потерял, — говорится в сообщении в соцсетях.

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области подтвердили, что в полицию поступало заявление от потерпевших. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого.

АЛЛО!

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