«Что будет после рождения Жорика?»: тренер «Ростова» трогательно поздравил жену с днем влюбленных

Валерий Карпин и его супруга признались другу в сильных чувствах. Фото: instagram.com/vgkarpin/?hl=en

Тренер «Ростова» трогательно поздравил жену с Днем святого Валентина. Теплые слова Валерий Карпин опубликовал на своей странице в «Инстаграме».

Карпин признался, что со временем его чувства к жене Дарье стали только сильнее.

— Люблю с каждым днем все сильнее, с каждой девочкой все больше. Что же будет после рождения Жорика, если ты все-таки на это решишься? — написал любящий супруг.

Дарья Карпина тоже не забыла про праздник. По ее словам, они с супругом каждый день говорят друг другу о своих чувствах. А День святого Валентина — всего лишь очередной повод сделать еще раз.

— Я очень надеюсь, что наши девочки выберут себя таких мужчин — сильных, надежных, но при этой ласковых, трепетных и нежных, — обратилась Дарья к возлюбленному.

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