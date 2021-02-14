В Элисте частный собственник поставил ограждение на пути к школе и детсадам

Через участок проходит пешеходная дорога к школе, автобусной остановке и детским садам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Элисте жители района Сити-2 обратились к прокурорам с жалобой на одного из собственников земельных участков.

Участок находится неподалеку от рынка «Калмыцкая кибитка», ранее здесь располагался небольшой парк. Через участок проходит пешеходная дорога к школе, автобусной остановке и детским садам. Конфликт между местными жителям и владельцем участка начался после того, как собственник установил несколько ограждений.

Земля возле рынка несколько раз меняла владельцев. Сначала участок находился в аренде, затем его выкупили и разбили на несколько частей.

– Изначально участок находится в рекреационной зоне и производственно-коммунальной зоне генплана Элисты, – сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорном ведомстве считают, что территорию общего пользования передали в частную собственность незаконно. Прокуратура обратились в суд с требованием признать сделки недействительными, пояснили в ведомстве. В случае, если суд признает правоту прокуроров, участок передадут в собственность правительства Калмыкии.

В Ростове, напомним, недавно произошел похожий конфликт. В собственности предпринимателя оказалась единственная дорога, ведущая к многоэтажке. Владелец установил на въезде шлагбаум и потребовал от жильцов платы за проезд – 50 рублей за легковой автомобиль. Предприниматель рассказал«Комсомольской правде-Ростов», что хочет окупить свои траты на строительство дороги.

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