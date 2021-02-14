Есть пострадавшие: автомобиль врезался в опору ЛЭП в Волгодонске

В результате аварии пострадали два человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгодонске автомобиль врезался опору линии электропередачи. Авария произошла ночью 14 февраля на проспекте Курчатова.

40-летний водитель «Лады Ларгус» двигался по нерегулируемому перекрестку с круговым движением. Мужчина не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на разделительную полосу с грунтовой дорогой и врезался в опору ЛЭП.

— В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и его 42-летний пассажир. Проводится проверка, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 14 февраля водитель иномарки «Рено» протаранил несколько машин. Очевидцы сообщили, что неизвестный не справился с управлением и после неудачного разворота наехал сразу на четыре автомобиля. После этого автомобилист скрылся с места происшествия. В настоящее время правоохранители разыскивают человека, спровоцировавшего ДТП.

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