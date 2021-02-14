Жители станицы Ростовской области пожаловались на затопленные улицы

Автомобиль буквально вмерз в лед. Фото: vk.com/etorostovnadonu

В станице Елизаветинской Ростовской области затопило улицы. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Видео ситуации в станице опубликовал один из очевидцев. На кадрах видно, что на дорогах образовались огромные лужи. Из-за низких температур вода замерзла, поэтому территория превратилась в каток. А одну из машин невозможно сдвинуть с места, потому что она буквально вмерзла в лед.

— Мы все во льду. Ну, главное, чтобы все были живы и здоровы, — сообщила автор видеоролика.

Напомним, из-за сильного ветра в Дону произошел сгон воды. По данным управления ГО и ЧС, в некоторых участках уровень воды достиг неблагоприятных и критических отметок.

Напомним, погода ухудшилась в Ростовской области 13 февраля. В донской регион пришли снегопад и морозы. В отдельных районах была метель.