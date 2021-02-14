Игрок софийского ЦСКА может перейти в ФК «Ростов»

Ранее футболист отклонил предложения от двух клубов. Фото: cska.bg

Игрок софийского клуба ЦСКА Али Соу может перейти в «Ростов». Об этом сообщает болгарское издание 24chasa.

По данным портала, Соу и его менеджеры в настоящее время готовятся подписать контракт. Об условиях трансфера пока ничего не сообщается.

Как утверждает издание, ранее игрок отклонил два предложения сменить команду. Эти клубы были готовы выполнить условия софийского ЦСКА.

26-летний форвард Али Соу начал карьеру в 2012 году. Он играл за несколько итальянских и албанский клубы. В 2018 он перешел в софийский клуб ЦСКА.

Напомним, 14 февраля состоялся последний контрольный матч "Ростова" в рамках сборов. "Желто-синие" проиграли "Локомотиву" со счетом 1:2. Первая игра "Ростова" в этом году пройдет 21 февраля. Футболисты встретятся с грозненским "Ахматом" на "Ростов-Арене".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов» уступил «Локомотиву» в товарищеском матче

Единственный гол в ворота москвичей забил Данил Глебов. (Подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.