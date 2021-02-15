Эксперты рассказали о потребительской активности ростовчан в январе

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Аналитики ВТБ рассказали о том, что в первом месяце этого года банк выдал жителям донского региона более 1,8 тысяч кредитов наличными на сумму почти на 1,5 миллиарда рублей. А это - на 80% больше, чем в январе 2020 года.

В целом же по стране клиенты банка оформили более 97 тысяч кредитов наличными на сумму свыше 87 миллиардов рублей.

Объем выдач почти в 1,5 раза превышает результат января прошлого года. Таким образом, можно сделать вывод, что россияне вернулись к активному кредитованию: серьезный рост начался еще в 4 квартале 2020, когда продажи потребкредитов выросли на 40%.

- Начало этого года ознаменовано восстановлением потребительской активности граждан – уже в январе выдачи кредитов наличными в разы превысили допандемийные значения. Ожидаем, что рост спроса на них продолжится, во многом, за счет нормализации экономической активности и борьбы с пандемией. Ключевым фактором в этом году также станет дальнейшая цифровизация бизнеса – в частности, ВТБ планирует выдавать дистанционно каждый второй кредит наличными, сделав кредитное предложение в ВТБ Онлайн более удобным и простым для пользователей. Рассчитываем, что это позволит на четверть увеличить объем кредитования по итогам 2021 года, - рассказал начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ Евгений Благинин.

Отметим, что отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Траты россиян в данном сегменте в январе выросли на 23% по сравнению с январем прошлого года и достигли 200 млрд рублей. Наиболее значительно – на 70% – выросли расходы россиян на электронику и бытовую технику.

Кредит наличными в ВТБ можно получить на сумму от 50 тысяч рублей до 5 миллионов рублей на любые цели и сроком до семи лет.