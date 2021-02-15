В Ростовской области пропал пенсионер

О пропавшем дедушке нет никакой информации пятые сутки. Фото: «Лиза Алерт Юг»

На Дону разыскивают 79-летнего Черкашина Александра Тимофеевича, который пропал в Каменске-Шахтинском 11 февраля. Все это время пенсионер не выходит на связь с родными.

Родственники стали бить тревогу, когда пожилой мужчина внезапно исчез. Ситуация осложняется еще и тем, что у пропавшего есть проблемы - мужчина не ориентируется в пространстве.

Рост пропавшего 79-летнего пенсионера около 160 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые и короткие, глаза карие.

В последний раз его видели одетым в темное пальто, меховую шапку, черные брюки и ботинки, а при себе была темная сумка.

Волонтеры регионального поискового отряда "ЛизаАлерт Юг" сейчас ищут мужчину в Каменске-Шахтинском. Но они не исключают возможности того, что пропавший может находиться в любом населенном пункте Ростовской области.

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