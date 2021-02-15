В составе гандбольного клуба «Ростов-Дон» появилась спортсменка из Бразилии

Эдуарда Аморим играет в гандбол с 11 лет. Фото: wikipedia.org

Руководство ГК «Ростов-Дон» решило усилить команду. Клуб подписал договор с 34-летней левой полусредней Эдуардой Аморин из Бразилии, которая в составе венгерского «Дьера» стала пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Гандболистка имеет большой опыт. Эдуарда Аморин неоднократно становилась лучшей в матчах различного международного уровня. В копилке ее заслуг золотая медаль на Панамериканских играх 2007 года, звание лучшей левой полусредней в 2013 году, спортсменка была признана лучшей гандболисткой десятилетия, по версии известного международного портала по гандболу. А в составе нацинальной сборной Бразилии по женскому гандболу она провела 204 матча, забросив 677 голов.

В пресс-службе ГК «Ростов-Дон» отмечают, что Эдуарда Аморин подписала контракт сроком на один год.

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