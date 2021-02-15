Не Иваны и Марьи: какими именами часто и редко называют новорожденных в Ростове-на-Дону

Появление на свет малыша - это всегда чудо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рождение малыша – это самое большое счастье для семьи. К этому событию пары готовятся заранее - определяются с роддомом, покупают детские принадлежности, и, конечно, выбирают имя для сына или дочки.

Сотрудники Ростовского перинатального центра рассказали "Комсомольской правде" о том, какими именами в донской столице чаще всего сейчас называют деток.

Так, в пресс-службе учреждения сообщили, что самые популярные имена у мальчиков это Тимофей, Марк, Платон и Александр. У девочек – Анна, Ева, Оливия, София.

А вот самые редкие имена – Лали, Алла, Венера и Багратион.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» писала о том, какой день для бракосочетания предпочитают влюбленные. Это – так называемые «счастливые даты» и День любви, семьи и верности, который отмечают в июле. Кстати, 14 февраля не пользуется особой популярностью у молодоженов. Эксперты объяснили это тем, что ростовчанам все же ближе наши, российские праздники.

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АЛЛО!

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