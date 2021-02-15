Постояльца отеля в Ростовской области оштрафовали после соседства с зараженным коронавирусом

За нарушение ограничений, связанных с пандемией COVID-19, придется заплатить штраф Фото: Артем КИЛЬКИН

Гость одного из донских отелей оказался в необычной ситуации. Постоялец проживал в одном номере с зараженным коронавирусом. Но даже после официального подтверждения смертельно опасного диагноза отказался пережать в специальный номер - профилакторий.

Во время дальнейшей проверки инспекторы Роспотребнадзора выяснили, что постоялец отеля неоднократно выходил на прогулку по городу без маски. И всячески игнорировал другие ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Проверяющие посчитали, что такие нарушения санитарных правил могли привести к заражению коронавирусом окружающих. Действия гостя отеля представляли угрозу для здоровья людей, случайно оказавшихся неподалеку.

В региональном управлении Роспостребнадзора рассказали, что постояльца отеля оштрафовали по административной статье. Теперь ему придется заплатить в пользу государства 15 тысяч рублей.

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