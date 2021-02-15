"Братское сердце": Баста показал, как проводит время с другом

Баста уделяет много времени ростовскому СКА. Фото: Instagram Василия Вакуленко
Самый популярный ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, предстал перед своими подписчиками в необычном свете. Именитый музыкант оказался не только примерным семьянином, но и отличным другом.
Рэпер показал своего пса. Фото: Instagram Василия Вакуленко
В своем профиле в Instagram артист поделился милым снимком с собакой. Фотография получилась по-настоящему душевной и трогательной.
Надо сказать, что подобных кадров в профиле артиста немного. Чаще всего Баста делится с поклонниками публикациями, связанными с музыкой, выступлениями, и чуть реже встречаются семейные снимки с женой и дочками.
Судя по всему, из-за напряженного рабочего графика, рэперу и совладельцу ростовского СКА не удается проводить много времени с псом, который, наверняка, скучает по своему хозяину.
Многочисленные подписчики отреагировали на публикацию.
«Среди людей братские сердца найти, не вариант? Это просто красивый пес, не факт, что сердце у него может «верным», «Очень милое фото, наполненное любовью, нежностью и верностью», «Братское сердце. Для меня это истинно ростовские слова», «Респект вам с псом на пару, искренний», - делились своим мнением люди.
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