"Братское сердце": Баста показал, как проводит время с другом

Баста уделяет много времени ростовскому СКА. Фото: Instagram Василия Вакуленко

Самый популярный ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, предстал перед своими подписчиками в необычном свете. Именитый музыкант оказался не только примерным семьянином, но и отличным другом.

Рэпер показал своего пса. Фото: Instagram Василия Вакуленко

В своем профиле в Instagram артист поделился милым снимком с собакой. Фотография получилась по-настоящему душевной и трогательной.

Надо сказать, что подобных кадров в профиле артиста немного. Чаще всего Баста делится с поклонниками публикациями, связанными с музыкой, выступлениями, и чуть реже встречаются семейные снимки с женой и дочками.

Судя по всему, из-за напряженного рабочего графика, рэперу и совладельцу ростовского СКА не удается проводить много времени с псом, который, наверняка, скучает по своему хозяину.

Многочисленные подписчики отреагировали на публикацию.

«Среди людей братские сердца найти, не вариант? Это просто красивый пес, не факт, что сердце у него может «верным», «Очень милое фото, наполненное любовью, нежностью и верностью», «Братское сердце. Для меня это истинно ростовские слова», «Респект вам с псом на пару, искренний», - делились своим мнением люди.

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