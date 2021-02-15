Двое заключенных отравились неизвестным веществом в Ростовской области

Двое мужчин оказались в реанимации из-за наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области сотрудник одной из колоний принес на рабочее место наркотики, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Говорят, что работнику в одиночку было скучно «баловаться» запрещенным веществом. Тогда он предложил разделить трапезу двум мужчинам, осужденным за убийство. Те согласились.

После этого всем троим стало плохо. Интоксикация организма была настолько сильной, что один из заключенных скончался, а остальные оказались в больнице.

- Состояние обоих крайне тяжелое. Мужчины находятся в коме, - рассказал собеседник издания.

В пресс-службе Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области прокомментировали ситуацию.

- Двое осужденных почувствовали резкое ухудшение здоровья, - сообщили в ведомстве. - Для оказания медицинской помощи незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи и осужденные были вывезены в городское лечебное учреждение с признаками интоксикации неизвестным веществом. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, фельдшером скорой помощи была зафиксирована смерть одного из осужденных. Информация о причастности к данному происшествию сотрудника учреждения будет проверена в ходе служебной проверки, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Операция шла три часа": врачи спасли ростовчанина, которому шариковая ручка пронзила мозг

Чтобы осторожно извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.