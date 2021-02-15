Двоих дончан подозревают в краже девяти тонн угля из вагона поезда

Замок вагона поезда вскрыли кувалдой. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в краже. Следователи считают, что мужчины кувалдой выбили люк одного из грузовых вагонов поезда, чтобы вынести с железнодорожной станции уголь. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.

В общей сложности, дончанам удалось за несколько часов вынести 11 мешков с твердым топливом, вес которых составлял около девяти тонн. А общая сумма похищенного составила порядка 40 тысяч рублей.

Во время проверки выяснилось, что похитителями угля оказались двое жителей города Шахты - в возрасте 41 и 32 лет. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление.

В пресс-службе ведомства отметили, что мужчин подозревают в «Краже». Если их вина будет установлена в суде, то им грозит до пяти лет лишения свободы

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