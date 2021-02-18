На таможне в Ростовской области задержали партию товаров для шитья

Товары для шитья задержали на границе с Украиной донские таможенники. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Ростовские таможенники вместе с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в пункте пропуска в Новошахтинске со стороны России обнаружили в иномарке Renault Traffic незадекларированный груз. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Во время осмотра машины граждан Украины в багажнике нашли пять рулонов и 22 полотна ткани, общая длинна которых составила более 250 метров, и фурнитуру для шитья. Специалисты обнаружили в автомобиле упаковки ниток, бус, цепей, крючков и пуговиц.

Жена водителя иномарки рассказала, что раньше работала швеей. У нее остались материалы для дальнейшего пошива одежды на заказ. О том, что все это нужно декларировать при перевозке через границу женщина заявила, что просто не знала.

Сейчас по факту нарушения возбуждено дело по административной статье. Специалисты проводят расследование. А нарушителю грозит штраф и конфискация товара.

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