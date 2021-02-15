Здесь и сейчас: ростовский кукольный театр запустил акцию «Окно в сказку»

Ребята были в восторге от спектакля "Щелкунчик" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове артисты кукольного театра изо всех сил стараются дарить детям радость. К сожалению, не все малыши имеют возможность прийти на представление. Поэтому театралы устроили акцию «Окно в сказку». Ее суть заключается в том, что ребята могут дистанционно, в прямом эфире, одновременно с теми, кто находится в зале, наблюдать спектакль.

- Первыми участниками благотворительной акции стали дети с тяжелыми диагнозами, проходящие лечение в стационарах двух больниц- рассказали в пресс-службе кукольного театра. - Это была история о чуде оживших игрушек, рассказанная в спектакле «Щелкунчик», торжестве добра и воплощении фантазий не просто понравилась, а вызвала бурные аплодисменты.

Кроме того, ребята получили возможность посмотреть и спектакль «Кошкин дом». Дети задорно смеялись над комедией, а после обсуждали, как правильно в сложных ситуациях ведут себя котята. Ведь все невзгоды и печали можно преодолеть, если относиться к окружающему миру с добротой, юмором и благородством.

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