В центре Ростова на полгода ограничат движение транспорта

В донской столице введут новые ограничения движения по Ленина Фото: Олег УКЛАДОВ

В течение полугода движение по одному из участков улицы Ленина будет ограничено из-за строительных работ. Об этом сообщили в горадминистрации Ростова-на-Дону.

Так, дорожники введут ограничения проезда по правой полосе в западном направлении по улице Ленина возле дома № 46/2. Изменения будут действовать с 18 февраля по 30 августа - до тех пор, пока строители не завершат работы.

Сейчас на Ленина ограничено движение на участке от дома № 132 до дома № 136. Неудобства тоже вызваны строительными работами, ведется ремонт наружных сетей дождевой канализации. Работы продлятся до 25 февраля, на этом участке ограничения будут сняты.

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