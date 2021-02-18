В ростовском магазине продавали опасную колбасу

Предприниматель не смог предоставить документы на товар Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Сальска, сами того не зная, подвергали свою жизнь опасности. В одном из магазинов города нашли в продаже несколько видов колбасы без сопроводительных документов. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Во время проверки инспекторы изъяли почти шесть килограммов продукции из мяса. На полках магазина была представлена колбаса разных сортов, но ни на одну из них по какой-то причине владелец торговой точки не смог предоставить никаких бумаг, что является нарушением торговли. Следовательно, такая полоса потенциально является опасной.

Получить информацию о производстве, качестве и составе можно только из этих документов, но в магазине их предоставить не смогли. В этих же бумагах должны быть данные о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Теперь сальскому предпринимателю придется заплатить штраф за нарушение привил торговли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

40-летний рецидивист выкрал из дома дончанки электроинструменты.

Все похищенное он сдал в ломбард.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!