Радио «КП»: на чужой "Тик-ток" не разевай роток

Подробности слушайте сегодня в 17:03

На чужой тик-ток не разевай роток. Что такое тик-ток - заработок или потеря времени? С экспертами обсудили влияние социальных сетей на подрастающее поколение, пообщались с пожарным, зарабатывающим на Тик-токе, выяснили, что может предложить сегодня школа в части интернет-образования и услышали истории о том, как можно заниматься саморазвитием без участия интернета.

А вы пользуетесь тик-током? Считаете ли вы, что за такими форматами будущее? Подробности слушайте сегодня в 17:03 в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".

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