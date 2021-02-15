В Азове вандалы разбили фонари в парке более чем на полмиллиона рублей

Вандалы разбили 18 фонарей в парке Фото: Иван МАКЕЕВ

Вандалы разбили несколько дорогостоящих фонарей в парке Памяти в Азове (Ростовская область). Мэрия оценивает ущерб в 620 тысяч рублей.

Жители Азова обратились в полицию и в мэрию с жалобой на то, что в парке Памяти, бывшем сквере «Юность», хулиганы разбили плафоны и опоры фонарей уличного освещения. Это место горожане полюбили за особую атмосферу. Парк недавно реконструировали, прогулочные зоны стали пользоваться большой популярностью у азовчан. Каково же было удивление людей, когда они увидели горы стекла и покореженные опоры столбов.

В мэрии Азова рассказали, что специалистам придется заменить 18 светильников, но пока в наличии есть только 4. Все остальное придется заказывать.

Мэрия рассчитывает, что в итоге платить за замену фонарей из своего кармана будут виновные, когда их найдут. Кроме того, в администрации отметили, что это не первый случай вандализма в районе парка Памяти. Ранее неизвестные повреждали фонари в прилегающей к парку березовой аллее.

В правоохранительные органы уже отправлено обращение с просьбой усилить патрулирование в местах отдыха горожан, пояснили в мэрии.

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