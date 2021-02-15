Ростовчане смогут улететь из Платова в Калмыкию

Из Платова будет налажено прямое авиасообщение со столицей Калмыкии. Фото: Светлана Макеева

Жители и гости Ростова-на-Дону вскоре смогут улететь прямым рейсом в Элисту. Регулярные полеты запустят 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба главной авиагавани региона.

Полеты по элистинскому направлению запланированы дважды в неделю. Пассажиры смогут улететь в Калмыкию по средам и воскресеньям. На маршруте будут работать самолеты ATR-72, вместимость которых - около 70 пассажиров.

Согласно предварительному расписанию, из Платова борт будет вылетать в 13:50. В аэропорту Элисты самолет приземлится в 15:00. Обратный рейс запланирован на 15:50. В Платов самолет прилетит в 16:50.

Сейчас из-за пандемии коронавируса на борт самолета пассажиры допускаются только в лицевых масках. Без этого средства индивидуальной защиты в перелете будет отказано, пояснили в пресс-службе аэропорта.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иностранца с миллионом рублей задержали в аэропорту «Платов»

Пассажир не подавал таможенную декларацию (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.