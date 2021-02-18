Воздух в Ростове и Новочеркасске признали самым грязным

Специалисты проанализировали состояние атмосферного воздуха за 2020 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокий уровень загрязнения воздуха зафиксировали в двух городах Ростовской области. Исследование провели специалисты регионального министерства природных ресурсов и экологии.

После экологического мониторинга отбора проб атмосферного воздуха оказалось, что Ростов-на-Дону стал городом с самым грязным воздухом в регионе за 2020 год. Похожие результаты оказались и в Новочеркасске. Но случаи экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не отмечались.

Согласно проведенным исследованиям, немногим лучше в вопросе чистоты воздуха, дела обстоят в Гуково, Шахтах, Новошахтинске, Сальске и Таганроге. А самый чистый воздух в Ростовской области - в Батайске, Волгодонске, Миллерово и Цимлянске.

Сейчас Ростов и Новочеркасск участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух» по улучшению экологии в регионе. Ранее донская возглавила список самых загрязненных водоемов в регионе.

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