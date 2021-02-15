"Во имя бьющихся сердец": в Ростовском государственном цирке для медиков показали бесплатное представление

В Ростовском государственном цирке для медиков показали бесплатное представление Фото: Дадаян Давид

14 февраля в Ростовском государственном цирке состоялась всероссийская благотворительная акция "Во имя бьющихся сердце". Бесплатное представление показали для медицинских работников, которые спасают жизни в период пандемии коронавируса. Посмотреть новую программу "Звездный круиз" собрались семьями. Дети и даже взрослые не смогли сдержать восторга, когда под куполом стали происходить настоящие чудеса...

Перед началом представления на сцене выступил директор цирка Игорь Байтингер. Он поблагодарил всех работником медицинской сферы за их доблестный труд на благо целой нации. Игорь Евгеньевич подарил роскошный букет цветов врачу педиатру Наталье Бессмертной. Доктор с многолетним стажем приняла теплые слова и отметила, что подобные акции воодушевляют врачей и побуждают их на бескорыстный труд.

Далее свет погас и на манеже появились гимнасты. Под руководством заслуженной артистки России Сайракан Суанбекова братья Махмуд и Нурсултан на «Американском колесе смелости» показали чудеса эквилибристики. Далее со сцены поделились талантами дрессировщики со своими собаками. Четвероногие прыгали через кольца и скакали на задних лапах.

На этом благотворительное представление не закончилось. "Звездный круиз" продолжился под уже куполом цирка. На высоте в 15 метров закружились хрупкие девушки. Выдающееся зрелище сопровождала величественная музыка и игры света, что создало в зале по истине волшебную атмосферу.

Кульминацией представление стали номера "Встречные качели", впервые выполняемые исключительно женским составом, а также казачьи заезды верхом на лошадях. Всю программу на манеже присутствовал коверный клоун Владислав Богданов, полюбившийся публике за свою неиссякаемую харизму.

Медсестра одной из ростовских больниц, посмотревшая представление вместе со своими детьми, поблагодарила администрацию и артистов цирка за столь неожиданный подарок.

- Настоящая отдушина - вот так прийти и посмотреть завораживающее шоу. В последнее время мало хороших новостей, но после представление появляются силы на новые подвиги. Мы были в восторге. Приятно, что не забывают о нас и нашей работе, - отметила Евгения.