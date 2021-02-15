Двое дончан позарились на металлические трубы и попали в руки полиции

В Ростовской области двое парней похитили металлические трубы и сдали их на металлолом Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в совершении кражи.

Новочеркасские оперативники выяснили, что парни 26 и 29 лет подождали пока одной из местных жительниц не окажется дома и проникли к ней во двор. Там они обнаружили металлические трубы и похитили их. Все похищенное они погрузили в машину и скрылись с места преступления. Затем они сдали похищенное на металлолом, а все вырученные потратили. Общая стоимость похищенного составила шесть тысяч рублей.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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В настоящее время в отношении него идет следствие.

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