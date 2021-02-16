Всяк TikTok - знай свой шесток

В эфире Радио "КП" - истории о том, как можно заниматься саморазвитием без участия интернета

С экспертами обсудили влияние социальных сетей на подрастающее поколение, пообщались с пожарным, зарабатывающем на TikTok, выяснили, что может предложить сегодня школа в части интернет-образования и услышали истории о том, как можно заниматься саморазвитием без участия интернета.

Пожарный из Новошахтинска Владислав Гончаров чуть меньше года пользуется соцсетью TikTok, но вовсе не в развлекательных целях. Он размещает ролики о своей работе спасателя. Сейчас на его аккаунт подписаны 107 тысяч пользователей. Владислав говорит, что не будет монетизировать свой аккаунт, потому что изначально завел его с другой целью: просвещать своих подписчиков и популяризировать свою работу.

Психиатр Сергей Выгонский считает, что "бороться" с интернетом в нашей жизни бессмысленно, но ограничивать пользование интернет-ресурсами необходимо. Нужно больше времени проводить вне сети: заниматься спортом и творчеством, вернуть интерес к чтению.

Корреспондент Давид Дадаян рассказал в нашей о самых нелепых роликах в TikTok. Подробности слушайте прямо сейчас в нашем подкасте.

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