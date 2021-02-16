Детям из малообеспеченных семей Ростова подарят абонементы в бассейн

Плавание полезно для развития и здоровья детей. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

Власти Ростова-на-Дону решили поддержать семьи, ограниченные в финансах. Ростовским школьникам предоставят возможность бесплатных занятий в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Право посещать бассейн появится у мальчишек и девчонок из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Занятия будут проводиться для детей в возрасте от 7 до 16 лет при наличии медицинских показаний к плаванию. Абонементы для занятий в бассейне «Динамо» будут рассчитаны на срок от одного до шести месяцев.

Родителям детей, которые захотят ходить на бесплатные занятия в бассейн, нужно собрать пакет документов, а после предоставить их в отделение социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, в донской столице с начала 2021 года увеличился размер некоторых социальных выплат для малообеспеченных семей с детьми.

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Подробную информацию о бесплатной записи в бассейн можно получить в департаменте социальной защиты населения Ростова по телефонам: (863) 240-47-32, (863) 240-71-22 либо по телефону «горячей линии» +79525602048.

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