В Ростовскую область привезли еще около 26 тысяч доз вакцины «Спутник-V»

Сделать прививки дончане смогут в поликлиниках по месту жительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону продолжается добровольная массовая вакцинация от коронавируса. Медикам передали еще 25,5 тысячи доз вакцины «Спутник-V». Об этом сообщает правительство региона.

Партию препарата передадут в больницы и медпункты городов и районов Ростовской области. Сотрудники выездных бригад будут прививать дончан, проживающих на отдаленных территориях.

Напомним, прививки против коронавируса препаратом «Спутник-V» проходят в два этапа. В регионе первую прививку сделали уже более 38 тысяч жителей, более 5,7 тысячи человек провакцинировались двумя компонентами.

Стоит отметить, что прививки делают не всем желающим. Вакцинация противопоказана людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, детям, а также пациентам, которые недавно переболели коронавирусом или другими инфекционными заболеваниями.

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