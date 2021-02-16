В Ростове оштрафовали около 400 пассажиров без защитных масок

Некоторые горожане продолжают игнорировать масочный режим. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

В донской столице продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверяющие следят за тем, как антиковидные правила соблюдают пассажиры и водители. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Так, за минувшие две недели в Ростове инспекторы проверили автобусы, троллейбусы и другой транспорт около 7,5 тысячи раз. В результате проверок на 2 водителей и 376 пассажиров выписаны протоколы за нарушение масочного режима.

Транспортные компании также следят за соблюдение водителями ограничений, связанных с коронавирусом. На предприятиях проверили работу более 5 тысяч единиц техники, после этого проверяющие выписали 45 дисциплинарных взысканий.

Стоит отметить, что в Ростове, несмотря на введение местными властями послаблений, ношение защитных масок в общественных местах обязательно. Медики и Роспотребнадзор считают, что защитная маска помогает снизить риски заражения коронавирусом.

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