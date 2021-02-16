В Левенцовке построят взрослую и детскую больницы

Больницы возведут на пока пустующих участках Левенцовки. ФОТО: пресс-служба мэрии Ростова

Мэрия Ростова заявила о планах строительства в новом микрорайоне Левенцовский взрослой больницы на 600 коек и детского стационара на 200 коек.

Администрация в течение года проведет конкурсы, к IV кварталу должен появиться план западного района Левенцовки. Именно здесь планируется разместить два новых медицинских учреждения.

- В проекте будут определены границы участков. Параметры объектов (больниц, – прим. ред.) будут уточнены во время разработки планировочной документации, – рассказал замглавы мэрии Андрей Дикун.

Для проектирования и разметки территории в бюджете Ростова уже предусмотрены средства, пояснили в мэрии.

Во второй половине года будет выполнен проект еще одного медучреждения – поликлиники, рассчитанной на 500 посещений в течение смены. Предполагается, что поликлиника будет построена в Левенцовском на участке между улицами Еременко, Еляна и Солженицына. В поликлинике разместятся лаборатория, отделения диагностики и восстановительной медицины.

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