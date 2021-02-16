В Ростовской области в подъезде дома нашли убитого мужчину

Оперативники выясняют все детали случившегося Фото: Иван МАКЕЕВ

В Батайске (Ростовская область) жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Энгельса, ждала ужасная "находка". Вечером, после работы, переступив порог подъезда, жильцы увидели труп соседа.

На шее у скончавшегося мужчины были множественные раны от ударов ножом. Именно от них и умер 35-летний местный житель, об этом корреспонденту «Комсомольской правды –Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

- С места происшествия изъяли два марлевых тампона со следами крови, также следователи обнаружили два следа обуви, которые могут принадлежать подозреваемому,- отметил источник «Комсомолки».

Собеседник издания также добавил, что подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался знакомый скончавшегося - 41-летний, уже судимый за убийство, житель Батайска.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Если суд признает его вину, то мужчина может сесть в тюрьму на 15 лет.

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