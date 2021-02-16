Дончанка лишилась 70 тысяч рублей при попытке вызвать такси

Водитель обманул клиентку и пропал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Каменского района попала в переплет во время планирования поездки с помощью популярного мобильного приложения. Женщину ограбили спустя пару минут после отклика водителя.

В полиции дончанка рассказала, что планировала поехать в районный центр. На ее заявку откликнулся водитель. Мужчина прислал ей ссылку для оплаты проезда. После этого клиентка перешла на подставной сайт. Поверив водителю, она ввела данные свой банковской карты. После этого с ее личного счета исчезли почти 70 тысяч рублей.

- Поездка так и не состоялась. Водитель перестал отвечать на звонки обманутой клиентки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя, ограбившего пассажирку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лжесотрудник банка лишил крупной суммы денег пожилую дончанку

Полиция уже занялась поисками злоумышленника (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.