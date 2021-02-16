Сложный путь Норы: на Дону волонтеры спасают собаку с опухолью размером с мяч

Норе срочно требуется операция Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Шахты Ростовской области бездомная собака с опухолью в области живота вызвала жалость у прохожих. К сожалению, люди не смогли взять пса к себе домой и заняться его лечением. Но радует то, что, хотя бы, не прошли мимо. Собаку привезли в центр безнадзорных животных.

Нору - именно такую кличку дали псу - волонтеры для начала отогрели и накормили, а потом показали ветеринару. Как рассказали представители центра "Святобор", у Норы в области живота невооруженным глазом заметно новообразование размером с футбольный мяч. Ветеринар указал, что опухоль можно удалять.

- Отрезать ее – не проблема. Но в дальнейшем понадобится длительное лечение. Необходимо будет отправить ткань на анализ, чтобы понять, какого характера опухоль. И, скорее всего, необходим будет курс лечения, - рассказали волонтеры в своей группе в социальных сетях.

Но на все это требуются средства. Поэтому общественник обратились ко всем неравнодушным людям с просьбой о финансовой помощи. Нору будут держать в приюте до выздоровления, а затем попытаются найти нового хозяина, пояснили волонтеры.

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