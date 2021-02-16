Из Ростовской области не выпустили грузовик с крупной партией рыбы

Специалисты Россельхознадзора осмотрели груз Фото: Алексей БУЛАТОВ

На границе с Украиной в пункте ветеринарного оформления «Ростовский» поймали водителя, который пытался провезти слишком тяжелый груз. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, мужчина планировал вывезти за пределы страны крупную партию замороженной рыбы.

Во время проверки документов у перевозчика возникли проблемы. Оказалось, что вес рыбы превышал разрешенный к вывозу объем продукции. Водителю объяснили, что вывезти из страны столько рыбы за раз он не может.

- Грузоотправитель нарушил единые ветеринарно-санитарные требования при перевозках товаров, - рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты запретили провоз замороженной рыбы в Украину. Они составили акт о нарушении правил при перевозках товаров, находящихся на государственном и ветеринарном надзоре. Весь задержанный на границе груз вернули в пункт отправки.

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