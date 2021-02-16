Школа ухода «Жить дома!»: завершилось обучение в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону

Фото: АНО «Старость в радость» Ростов-на-Дону

На прошлой неделе завершилось обучение в Школе ухода «Жить дома!», которое прошло на базе МБУ «Центр социального обслуживания населения Ворошиловского района». Обучение проходит в рамках внедрения системы долговременного ухода. Благодаря работе программы большое число больных получили возможность остаться в семье, получая при этом квалифицированный уход.

За всё время работы Школы, специалисты АНО «Старость в радость!» Ростов-на-Дону обучили около 300 человек. На этот раз была сформирована группа из 21 участника-это родственники малоподвижных больных, которые нуждаются в особом уходе.

Трехдневное обучение помогло разобраться в самых сложных аспектах ухода. Участники узнали о правильном выполнении гигиенических процедур, безопасном перемещении больного, научились правильно использовать технические средства реабилитации. Проработанная специалистами программа, включает не только теоретическую часть, но и практические занятия.

Наибольший интерес вызвал блок по работе с психологическим аспектом в уходе-создание благоприятной психологической атмосферы в семье с больным человеком, проработка упражнений, помогающих избежать стресса и выгорания. Ухаживающему важно владеть своими эмоциями, не допускать нервных срывов, ведь здоровая эмоциональная атмосфера и любовь близких - залог успешной реабилитации больного.

В Школе функционирует пункт проката технических средств реабилитации. Участники активно пользуются краткосрочной бесплатной арендой, отмечая важность данной услуги.

В марте обучение будет доступно для жителей Железнодорожного района Ростова-на-Дону.

Оставить заявку на бесплатное участие можно по ссылке:

https://forms.gle/qhVAd7ft6UgRisUy8

или позвонить по телефону 8 (951)522-50-06

Данная программа реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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