В Ростовской области на учительницу музыки с ножом напали разбойники

Подозреваемых поймали по горячим следам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Шолоховский Белокалитвинского района Ростовской области местная жительница стала жертвой разбойного нападения. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, учительница музыки в местной школе искусств столкнулась с налетчиками, когда возвращалась вечером с работы домой.

45-летняя женщина была уже около дома, когда к ней подбежали двое незнакомых мужчин с ножами. Злоумышленники стали кричать на потерпевшую и угрожать убийством, если та не отдаст свой кошелек.

К счастью, налетчиков спугнули прохожие. А учительница сразу же обратилась в полицию. Она четко описала приметы подозреваемых и их задержали по горячим следам.

По версии следствия, разбойное нападение совершили приятели возрастом 45 и 50 лет. Оба были судимы за кражи. Отметим, что на них завели уголовное дело по статье "Разбой". Если суд признает вину мужчин, они могут сесть в тюрьму на 10 лет.

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