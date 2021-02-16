Что делать, если не дезинфицируют подъезд: рассказали в администрации Ростова

Раз в сутки в подъездах должны проводит дезинфекцию. Фото: предоставлено пресс-службой городской администрации

Из-за пандемии коронавируса в донской столице вот уже который месяц подряд продолжают санитарную обработку не только общественного транспорта, но и подъездов многоквартирных домов. В пресс-службе администрации города напомнили, что в Ростове-на-Дону есть больше восьми тысяч многоэтажек, в которых раз в сутки проводят необходимые мероприятия.

В ведомстве подчеркнули, что обрабатывать специальным раствором надо не только полы, а еще - стены и кнопки лифта, а также перила и ручки дверей.

Однако периодически в соцсетях люди жалуются, что в их подъездах такую дезинфекцию не делают.

В администрации рассказали, куда нужно жаловаться. Если в доме отсутствует или проводится некачественная дезинфекция, обратиться можно по телефону дежурного оперативного штаба в Ростове или по телефону Оперативно-информационного диспетчерского центра.

АЛЛО!

Оперативный штаб в Ростове-на-Дону: 8 (863) 240-32-23.

Оперативно-информационный диспетчерский центр: 05, +7 (863) 244 25 98, +7 (863) 244 26 91, +7 (863) 244 26 64.

Единая служба: 112.

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