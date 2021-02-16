На ростовских дорогах камеры зафиксировали более 100 тысяч нарушений правил дорожного движения

Нарушения водителей фиксируют камеры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобилисты часто игнорируют правила дорожного движения в донской столице. Об этом может говорить тот факт, что только в феврале текущего года камеры видеофиксации зарегистрировали уже более 100 тысяч нарушений. Об этом сообщили в ростовской мэрии.

Сейчас за водителями на ростовских дорогах следят 106 комплексов фотовидеофиксации Центра интеллектуальной транспортной системы (Центра ИТС, - прим. ред).

Чаще всего автомобилисты превышают скорость движения по дорогам и ездят по полосе, предназначенной для общественного транспорта. На эти случаи приходится - 81 процент штрафов. Немало нарушений правил остановки и стоянки транспорта, а также проезда перекрестков.

При этом контроль за поведением автомобилистов на дорогах ведется непрерывно. Вся информация записывается на специальные носители, а после обрабатывается сотрудниками Центра ИТС.

Ранее сообщалось о том, что дорожные камеры будут фиксировать нарушителей масочного режима.

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